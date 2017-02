Il San Paolo vuole riportare a casa Hernanes. Il club brasiliano, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha già intavolato una trattativa con la Juve per il centrocampista, che si trasferirebbe in prestito: per chiudere l'affare c'è tempo fino al 4 aprile, data di chiusura del mercato in Brasile. Il giocatore è cresciuto nelle giovanili pauliste e ha disputato con la prima squadra oltre 200 match tra il 2004 e il 2010.