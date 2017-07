All'entrata dell'Hard Rock Stadium di Miami, dove stasera il Paris Saint-Germain affronterà la Juventus, un tifoso avrebbe rivolto una domanda secca a Blaise Matuidi: "Allora, vai alla Juventus?". Il centrocampista, secondo La Stampa, ha risposto con un semplice sorriso, senza smentire il possibile trasferimento in bianconero. La pista per portare il nazionale francese a Torino si è riaperta nelle ultime ore, ma resta ancora da convincere il PSG ad abbassare le pretese economiche per il giocatore in scadenza nel 2018.