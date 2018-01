. 83 presenze e 44 gol più tardi, il famoso investimento daha ripagato in pieno le attese di un’operazione fra le più clamorose del calciomercato italiano. D’altra parte, i colpi di grande impatto sono diventati una sorta di abitudine pernegli ultimi anni: giocatori per cui - citando le parole dell’amministratore delegato bianconero dagli studi di Sky Sport - “un tentativo va sempre fatto”. Higuain come, trasferimento mai andato in porto ma sfiorato per ben due volte. Perché se il mantra è “essere ambiziosi”, non esiste limite ai tentativi che un club come la Juve può fare:, il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com