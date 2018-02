Non è cominciato nel migliore dei modi il Derby della Mole per la Juventus: dopo appena tre minuti, Gonzalo Higuain ha subito una distorsione alla caviglia sinistra dopo un contrasto con Sirigu, che lo ha costretto a fermarsi e chiedere l'intervento dei sanitari. Dopo qualche minuto di cure, il Pipita ha provato a rientrare in campo, ma prima del 15esimo minuto ha chiesto il cambio a Massimiliano Allegri, che ha deciso di sostituirlo con Federico Bernardeschi.



JUVE IN ANSIA - All'intervallo, Higuain ha raggiunto a fatica gli spogliatoi, zoppiccando e accompagnato da Sirigu che ha voluto sincerarsi delle sue condizioni. Dopo essere stato medicato negli spogliatoi, il Pipita è tornato in panchina intorno al 60esimo: secondo Sky Sport, la prima diagnosi è di una forte botta. Nei prossimi giorni la Juventus valuterà le condizioni dell'argentino con degli esami, il pericolo è di perderlo per il 7 marzo, quando i bianconeri giocheranno in trasferta contro il Tottenham nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.