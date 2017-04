Lorenzo Insigne poteva percorrere, come Gonzalo Higuain, la tratta Napoli-Torino e ritrovarsi protagonista in maglia bianconera. La Juventus, come riportato da Il Mattino, si mosse concretamente per il fantasista partenopeo due stagioni fa, quando Sebastian Giovinco approdò in MLS al Toronto. Il club campione d'Italia ricevette tuttavia il secco rifiuto da parte del giocatore, non convinto della destinazione.