Due pesi e due misure. L'Inter non ci sta ed è pronta a fare ricorso contro le due giornate di squalifica a Icardi e Perisic dopo la sconfitta con la Juventus.



IRA SUNING - La proprietà cinese del club nerazzurro è molto irritata per quanto successo domenica sera a Torino. Steven Zhang, figlio del patron di Suning, ha chiesto conto ai dirigenti e a Pioli: il giovane concorda in pieno con la linea dell'allenatore.



'FENOMENO SCARSO' - Come si legge sul Corriere della Sera, Icardi avrebbe rifilato più di un "vaffa" a Orsato accompagnato da un gestaccio, nonché aver calciato il pallone in direzione di Rizzoli senza colpirlo. Invece Perisic avrebbe ripetuto all'arbitro: "Sei scarso, sei scarso".



INSULTI JUVENTINI - La Repubblica aggiunge che Icardi avrebbe detto "bravo fenomeno" a Orsato. Inoltre durante la partita Pjanic (dopo un'ammonizione) e Higuain (ci sarebbero labiali inequivocabili) avrebbero usato parole ostili nei confronti dell'arbitro Rizzoli, che con loro avrebbe chiuso un occhio. Come fece in passato in quegli episodi con Totti a Udine o col testa a testa con Bonucci in un derby. Poi c'è la bestemmia di Lichtsteiner al momento della sostituzione.



CURVA A RISCHIO - E non finisce qui. Tra oggi e domani è atteso anche l'esito della valutazione della Procura federale sui "cori insultanti" provenienti dal primo anello verde durante Inter-Lazio di Coppa Italia diretti a un giocatore biancoceleste (Lukaku). Gli accertamenti della Procura dovranno arrivare entro mezzogiorno negli uffici del Giudice sportivo della Lega. Una volta acquisiti gli atti, il dottor Mastandrea si esprimerà. La Curva Nord nerazzurra può rischiare anche la chiusura in occasione della gara di domenica con l'Empoli.