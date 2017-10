C'è un enigma nella rosa della Juventus: il suo nome è Douglas Costa è al momento ha dimostrato di non essere il valore aggiunto che i bianconeri si aspettavano in estate. Max Allegri, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è deluso dall'anarchia tattica del brasiliano, poco calato nella realtà del calcio italiano. La sosta servirà al tecnico per lavorare ancora con l'esterno d'attacco, ancora a secco di gol e assist in questo inizio di stagione.