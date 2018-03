Dopo un inizio in salita nel suo primo anno in bianconero l’attaccante croato ha trascinato i bianconeri di Dal Canto alle semifinali di quello che una volta era semplicemente il ‘Torneo di Viareggio’.– ci racconta il tecnico - pur giocando spesso anche nella seconda squadra che gioca il campionato di terza divisione polacca. Quando la prima squadra si è qualificata in Champions League lui ha giocato con me in Youth League segnando due gol in sei partite. Uno a Lisbona e uno a Madrid, contro il Real. Lo scorso anno ha segnato 8 gol in 26 partite.