Torna a parlare Max Allegri alla vigilia della partita con il Chievo, prima di un ciclo di fuoco che riaprirà anche la stagione delle coppe per la Juve. Tra campo, mercato e infermeria ecco il punto del tecnico bianconero.



BUFFON - "Domani Buffon è col gruppo ma prenderà il posto da titolare martedì a Bergamo. Futuro? Per ora penserà solo a fare il giocatore fino a fine anno. Io avevo deciso molto prima di smettere, ma il mio era un livello nemmeno paragonabile ai giocatori che ho allenato tra Milan e Juventus. Non è semplice per i grandissimi campioni decidere di smettere, ma è la vita. Gigi è uscito di squadra solo perché era infortunato, da martedì tornerà titolare e non c'è nessun problema. Dopo che avrà fatto tutte le sue riflessioni, a fine anno, deciderà. Ma ora non deve più pensare, deve fare il giocatore di calcio".



INFORTUNATI - "Marchisio ha fatto parte di allenamento in gruppo ieri, difficilmente sarà a disposizione col Chievo altrimenti torna con l'Atalanta. Dybala la prossima settimana farà una visita per valutare. Cuadrado lunedì avrà una visita specialistica per capire se dovrà essere operato o meno. Matuidi ha preso solo una botta, deciderò"



FORMAZIONE - "Davanti non credo di cambiare, penso che cambieremo qualcosa dietro".



GIOCO - "Abbiamo squadra con caratteristiche diverse dal Napoli, è difficile vincere senza fare prestazioni. Il Napoli non è squadra fisica, poi oltre al bel gioco stan facendo grandi risultati. Anche loro stanno cambiando, tanti 1-0 così non li hanno mai fatto. Stanno imparando, spero non lo facciano troppo in fretta..."



CHELSEA/PSG - "Bisogna pensare il meno possibile. Ho un contratto con la Juve fino al 2020, al momento non ci sono novità. L'unica cosa da fare è rimanere in corsa per tutto."



HIGUAIN - "Si sacrifica un po' di più per la squadra, alla fine è il vero regista in alcune circostanze. Sta giocando bene, poteva segnare ma non è un problema. La sveglia l'ho dovuta suonare a inizio stagione, ora non ce n'è bisogno: corre, si sacrifica, lavora per la squadra. Col Genoa si è arrabbiato perché Izzo gli ha negato il gol, ma lui giocava con gli altri aveva poco da arrabbiarsi (ride, ndr). Ritornerà al gol presto."



DIFESA - "Gioca uno tra De Sciglio e Lichtsteiner, può riposare Chiellini. Se Alex Sandro non recupera, c'è Asamoah che rimane giocatore di grande affidabilità"



SENZA MATUIDI - "Nel caso non giocasse, possibile che giochi Sturaro. O magari tutti e quattro gli attaccanti"



SOLIDITA' - "Ora la squadra è solida, merito di tutti ma bisogna ancora di più la fase difensiva. E dobbiamo migliorare la fase offensiva, ma non in termini di occasioni perché abbiamo segnato di più dell'anno scorso. Va migliorata la gestione del pallone".



BERNARDESCHI - "Può giocare se mettiamo le quattro punte. O al posto di Douglas Costa. Sono molto contento di quello che sta facendo. Lui mezz'ala? Può farlo, ma non è ancora il momento".