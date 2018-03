Sotto la neve continua a lavorare la Juve, a pochi passi dalla doppia sfida più calda - fin qui - della stagione. Prima la Lazio, poi il Tottenham a Wembley. Così Max Allegri fa il punto della situazione, tra campo e infermeria.



HIGUAIN - "Non c'è. Problema risolto. Oggi si è allenato, ha ancora un po' di fastidio. Cerchiamo di essere fiduciosi e ottimisti, è dolorante altrimenti sarebbe partito per Roma. A Londra ci penseremo, ma si gioca tra cinque giorni. Dobbiamo pensare alla partita con la Lazio".



LAZIO - "Le partite di Coppa non influiranno, è una gara talmente importante che azzera ogni stanchezza. Inzaghi ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro, squadra fisica e tecnica che concede poco. Se si guardano le due partite giocate in stagione, abbiamo preso gol su ripartenze in Supercoppa mentre in campionato abbiamo sprecato tanto per poi subire due gol da polli a difesa schierata".



DYBALA - "Gioca. Così potete scrive che Dybala è tornato (ride, ndr). Sta bene, altrimenti non lo farei giocare. In questo sistema di gioco è più adatto a fare il centravanti".



MATUIDI - "Siamo stati dieci giorni senza giocare, ha giocato bene l'ultima partita. Dopo domani avremo tempo per recuperare. Contro la Lazio abbiamo perso già due volte anche se siamo stati un pò polli."



CHIELLINI - "Può riposare, ne ha giocate tante. Gli altri stanno bene, sono tutti a disposizione".



ELEZIONI - "E' sempre stato così. Fortunatamente giochiamo sabato, così possiamo organizzarci per andare a votare".



FUTURO - "Ho un contratto fino al 2020, sto bene alla Juventus. Non vedo perché dovrei andar via, a meno che da qui a fine stagione non accada una catastrofe".



BUFFON - "Domani gioca lui. L'alternanza con Szczesny non è pianificata, valuteremo di capire quando e se dovrà riposare. Non ci sarà Pinsoglio che ha preso colpo alla mano".



CALENDARIO - "Domani sesta trasferta nelle ultime otto partite, poi inizierà un calendario dove giocheremo spesso in casa".



INFORTUNI - "Cuadrado sta lavorando a buona intensità, credo che tra poco sarà con la squadra. Bernardeschi speriamo possa rientrare al più presto. Il calcio è strano, l'anno scorso erano quattro davanti e nessuno aveva un raffreddore, quest'anno sono in sei...".



MILINKOVIC SAVIC - "Ci ha incartato? No... Però è uno dei giovani più bravi in circolazione, è sotto gli occhi di tutti"



DIFESA vs ATTACCO - "La miglior difesa è nostra insieme a quella del Napoli, la differenza la fa quello. L'anno scorso avevano preso molti più. I dati dicono che negli ultimi dieci anni ha sempre vinto la miglior difesa, al momento è così".



DOUGLAS COSTA - "Giocatore straordinario, secondo me anche sottovalutato in certi aspetti perché salta l'uomo e crea superiorità numerica. Sta bene, si è integrato e ha imparato il calcio italiano".