La sosta è archiviata, ora la Juve può fiondarsi su un finale di stagione da tutto o niente. Così Max Allegri tasta il polso alla sua squadra, che tra Milan e Real Madrid si gioca una buona fetta di stagione.



RICORDO - "Il primo pensiero va alle famiglie delle vittime di Livorno".



MONDONICO - "Il secondo pensiero va a Emiliano Mondonico,uomo che ha vissuto il calcio con passione e sincerità".



CHIELLINI E CUADRADO - "Chiellini sta bene, Cuadrado è a disposizione e domani andrà in panchina".



MARZO - "All'inizio dicevo che a marzo dovevamo essere dentro a tutte le competizioni. Anche quest'anno se ci dovesse andare male, ma non credo. Giocheremo tre partite in meno rispetto a tutta la stagione. A completamento dei 4 anni su 232 partite ne abbiamo giocate 224 se salteremo le due semifinali e la finale di Champions."



CAMPIONATO - "Siamo ancora arrabbiati per i punti persi a Ferrara, ci siamo giocati un bonus. Domani c'è il Milan che ha vinto le ultime 5 partite e comunque è sempre il Milan. Solo dopo penseremo al Real Madrid, chi vuol capire capisca: Insieme al Barcellona è la squadra più forte al mondo, va vissuta come sfida mondiale. Ma l'obiettivo è il campionato".



DYBALA - "Spero che Simeone gli abbia almeno offerto il pranzo a Dybala. Son cose che capitano, non lo so...La cosa più importante è che faccia un grande finale di stagione, per la Juve e la Nazionale. Penso che Dybala al Mondiale ci andrà".



FORMAZIONE - "Il presente è ora e domani giocano i migliori. Domani rischiamo di giocare a -1, il campionato è lungo e il Napoli ha solo un obiettivo. E' fuori da tutto e credo che sia un anno troppo importante per loro perché sanno anche loro che il prossimo anno sarà difficile. Quest'anno si giocano tutto. Mancano nove partite e ne abbiamo cinque in casa. Non giochiamo con il Real tanto per giocare, abbiamo l'ambizione di vincere ma abbiamo contro la squadra migliore al mondo. Sono quarti di finale di Champions, non possiamo pensare di trovare la Canovese. Per dire una squadra. Una volta ho detto Colleesalvetti mi ha scritto subito il sindaco... (ride, ndr)"



MODULO - "Dipende da chi sceglierò davanti, a seconda di quelli davanti capiremo se centrocampo a due o a tre"



BONUCCI - "Per lui serata speciale, ha dato tanto alla Juve e la Juve ha dato tanto a lui. Ha fatto una scelta come è giusto che faccia un professionista. Sicuramente è rimasto nel cuore dei tifosi, è molto legato a Buffon, Barzagli e Chiellini. All'inizio quando è partito sembrava che la difesa della Juve si era indebolita, normale perché aveva dato tanto negli equilibri di una difesa molto collaudata. Poi son cresciuti molto Benatia e Rugani. Rancore non ce n'è, episodio di Porto era una decisione per il bene suo e della squadra. Decisione ponderata, giusta, poi è rientrato subito. Rancori non ci devono essere, con Leo ho un ottimo rapporto e poi lui ha preso decisione diversa che sinceramente non mi aspettavo ma è stata rispettata dalla società".



BERNARDESCHI - "Scansata l'operazione, la prossima settimana è con la squadra. Notizia importante"



ALEX SANDRO - "Ha fastidio, vediamo se sia disponibile per domani. Al momento dovremo valutare"



GATTUSO - "Complimenti, è arrivato al Milan con diffidenza e se l'è conquistato con gioco e risultati. Chiariti? Io dissi che era giusto smettesse per entrare nello staff, aveva voluto continuare per finire dopo tre mesi. Mi ricordo che prima dell'ultimo derby sarebbe dovuto andare in tribuna e lui si imbufalì. Come allenatore ha fatto esperienze di uomo che si è messo in discussione, mettendo da parte la prima vita di calciatore".



MANDZUKIC - "Sta bene"



HIGUAIN - "Quando perdi 6-1 contento non sei, però l'ha smaltita"



LICHTSTEINER - "Gioca quasi sicuramente lui, sta bene ed è un esempio per tutti gli altri. De Sciglio ha giocato due partite di fila"



HD - "Hanno avuto difficoltà all'inizio della scorsa stagione, è normale che poi giocando tante partite insieme la conoscenza è migliorata".



BENTANCUR - "Non avevo bisogno di conferme dalla Nazionale"



ISCO - "Il Real ha tanti giocatori bravi, è normale che possa restare fuori anche se è un grandissimo giocatore"



FUTURO - "La mia idea è di restare alla Juventus"



HOWEDES - "E' a disposizione, quando lo riterrò opportuno lo metterò dentro. Giocatore di caratura mondiale, conosce il calcio, può fare tanti ruoli, giocatore affidabile"



BUFFON - "Gioca lui