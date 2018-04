Quella di domani sera potrebbe essere l'ultima partita in Champions di Gigi Buffon. Di questo e della missione impossibile della Juve contro il Real Madrid parla il capitano bianconero nella conferenza stampa della vigilia.



IMPRESA - "La mentalità con cui affronteremo la partita sarà la solita, da Juventus. Partita sensata, con tenacia, grinta, gioco. Cercando di ottenere il meglio possibile. Cosa ho detto per convincere il gruppo? Che se andiamo fuori continuo... (ride, ndr). Il gap iniziale è veramente grande. L'unico modo che conosco per cercare di crederci non è quello di fare voli pindarici, son cose che si costruiscono piano: in allenamento dopo la sconfitta, così sarà in partita senza pensare di passare per diritto divino. Poi se lotti, combatti e aiuti i compagni magari succede piano piano che si possa fare".



CRISTIANO RONALDO - "Non so se è il più completo, perchè ne ho incontrati tantissimi. Lui per il ruolo che si è ritagliato da bomber puro è sicuramente il più decisivo, fa gol sempre e con continuità impressionante".



ULTIMA - "Importante non sia l'ultima di Champions della Juve. Per quanto mi riguarda c'è questa possibilità, ma non mi deprime o suscita pensieri negativi la cosa. Se dovesse esserlo, penso che da bimbo avrei firmato per concludere la carriera con un'ipotetica partita di Champions al Bernabeu contro il Real Madrid".



TOP PORTIERI - "Penso a Oblak, Navas, ter Stegen, poi Neuer anche se è indisponibile. Poi Courtois, Ederson...ma potrei essermi scordato qualcuno, ci sono tanti portieri di grande livello. Ho eslcuso l'ITalia dove ce ne sono altri almeno di questo valore".



ZIDANE - "All'andata non ci siamo detti nulla. Ma per me è sempre un piacere confrontarmi con persone di quel calibro. Al di là della quella che fu l'ultima sua partita con la Nazionale o quella che potrà essere la mia. Di sicuro finché potrò incrociarlo avrò la certezza di essere nell'elite del calcio. Certi personaggi li incontri al vertice, unica cosa che mi conforta".



ANDATA - "All'andata fino a quando siamo stati in undici abbiamo disputato una bella gara, è chiaro che mi dispiace dover ogni tanto recriminare o fare esternazioni che possono sembrare di basso spessore. Ma realmente negli episodi non ci è andata nulla bene, nè all'andata nè a Cardiff. Veramente è andato tutto male, ma quando a te va tutto male e agli altri va tutto bene evidentemente c'è una diversità. E questo ha pesato in maniera magari implicita sul punteggio finale. Finché c'è stata gara la sensazione è che la Juventus è stata dentro la partita".



LEGGENDA - "Nella vita ho imparato a non aspettarmi nulla se non il peggio, poi se arriva il meglio bene. Devo dire che il pubblico del Bernabeu si è sempre comportato con grande sportività e mi dispensò applausi molto carini e molto sportivi. Però non è che me lo devono e non è che me lo aspetto".