Oggi è un giorno importante per il futuro di Patrick Schick. Infatti è atteso l'esito dei nuovi esami medici a cui l'attaccante ceco si è sottoposto settimana scorsa a Roma. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la trattativa con la Juventus potrebbe ripartire da zero e di conseguenza la Sampdoria potrebbe riguardarsi attorno, cercando di stanare il PSG La Juve, però, ha come asso in mano la sintonia totale col giocatore in contatto costante con Nedved. Se invece l'affare dovesse saltare, occhio alle conseguenze nel campo bianconero: il mancato arrivo di Schick 'confermerebbe' Juan Cuadrado. Tradotto: il colombiano sarebbe definitivamente fuori dal mercato.