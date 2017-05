In occasione della semifinale d’andata di Champions League tra Monaco e Juventus, L’Equipe ha stilato la sua personale top 11 dei calciatori francesi che hanno vestito la maglia bianconera. In porta c'è Landry Bonnefoi, meteora degli anni Duemila (zero presenze in campionato). Difesa a quattro con Zebina, Thuram, Boumsong ed Evra, mentre a centrocampo agiscono tre fenomeni come Deschamps, Vieira e Pogba. Davanti, il trio delle meraviglie: Platini, Trezeguet e Zidane. Certo, si potrebbe obiettare per l'assenza di un certo Thierry Henry, ma in effetti la leggenda del calcio transalpino visse a Torino solo 6 mesi - e non certo indimenticabili - con Marcello Lippi e poi Carlo Ancelotti in panchina.