Un calciomercato che ha in ogni caso visto Beppee Fabiooperare anche sul fronte uscite, sacrificando se necessario anche elementi fondamentali, da Paul Pogba e Leonardo Bonucci in poi. Ed ora la sfida si rinnova, con un nuovo fattore di difficoltà: i profili adatti non dovranno essere “soltanto” giusti dal punto di vista tecnico, ma anche giovani abbastanza per svecchiare una rosa un po' troppo matura. Giovani sì, ma già pronti. E di caratura internazionale.