Vittima di una botta alla schiena durante il match del Camp Nou, Juan Cuadrado ha svolto ulteriori controlli a Barcellona prima di tornare nella serata di ieri in Italia. Il colombiano oggi è a Vinovo per il consueto allenamento della Juventus, ma la sua presenza nella sfida al Genoa di domenica resta in dubbio. Come riportato da Tuttosport, Allegri conta di recuperarlo per la prossima partita di campionato a Bergamo contro l'Atalanta.