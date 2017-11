La politica della Juventus sul mercato è molto chiara, come sempre. E non lascia spazio a interpretazioni o fantasie: gli investimenti sono sui campioni sicuri quando ci sono i margini, su opportunità interessanti o su giovani di talento. Mai spese folli o insensate, dall'estero rimbalzano voci convinte su giocatori mai trattati in queste settimane o mesi. Come nel caso di Philippe Coutinho, accostato dalla Spagna ma mai entrato nel mirino bianconero, specialmente per quei 130 milioni di valutazione che lo rendono inavvicinabile; non ci sarà neanche una follia per Thiago Silva, la difesa va ringiovanita e le notizie dalla Francia non trovano riscontro per il 33enne difensore brasiliano con un ingaggio elevatissimo. Se diventasse opportunità a livello di costi sarebbe un'altra storia, ad oggi non è nei pensieri bianconeri.



BLITZ PER BARELLA - La priorità rimane sempre al mercato dei giovani, aspettando i movimenti dei big a livello europeo. A centrocampo c'è traffico nella lista di Marotta e Paratici: Bryan Cristante dell'Atalanta è molto apprezzato, da mesi però è stato osservato da vicino anche Niccolò Barella del Cagliari che diventa un'opportunità interessante. Ha tanto mercato tra Italia e estero, Giulini gli ha rinnovato il contratto e conta di tenerlo anche per l'anno prossimo, la Juve si è inserita in questa corsa e lo seguirà anche nel match contro l'Udinese perché il ragazzo promette bene, benissimo. Questo sì, un obiettivo su cui si lavora con calma e fiducia aspettando i grandi nomi. La linea Juventus è tracciata...