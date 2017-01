«Oggi è una giornata importante, lavorerò per farmi trovare pronto per la Juve»: prime parole da bianconero per Mattia Caldara. pic.twitter.com/OtkN3t2WkI — JuventusFC (@juventusfc) 12 gennaio 2017

Sono arrivate le prime parole bianconere di Mattia Caldara, nuovo acquisto della Juventus che però, come comunicato dalla Juventus, arriverà a Torino soltanto nel 2018."Questa è una giornata molto importante per me. Sono orgoglioso dell'investimento fatto dalla Juventus. Dovrò farmi trovare pronto lavorando e migliorando ogni giorno con l'Atalanta. Un aggetivo per descrivermi? Sono troppo timido ed è un difetto che dovrò cercare di miglirare"