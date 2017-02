Oporto è già stata invasa da migliaia di tifosi juventini provenienti da ogni parte d'Italia, l'attesa per l'andata degli ottavi di Champions è già febbrile. Segui LIVE l'avventura europea della Juve, Calciomercato.com è presente ad Oporto con l'inviato Nicola Balice.



14.00 I CONVOCATI - La Juventus ha comunicato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la trasferta di Champions League contro il Porto. Recuperano Barzagli e Chiellini, ecco l'elenco completo: Buffon, Neto, Audero; Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Dani Alves, Rugani, Lichtsteiner; Pjanic, Khedira, Marchisio, Lemina, Asamoah, Sturaro, Rincon; Cuadrado, Higuain, Mandzukic, Pjaca, Dybala.



13.00 LA RASSEGNA STAMPA - Il nostro inviato, Nicola Balice, ci mostra i quotidiani portoghes.





11.00 - Intanto a Vinovo la Juve lavora al gran completo agli ordini di Max Allegri. In attesa della lista dei convocati, il tecnico ritrova in gruppo anche Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli, in dubbio fino all'ultimo.



Seguono aggiornamenti