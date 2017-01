Il piano della Juve per gennaio era chiaro: arrivare a Rincon e Witsel. Un piano riuscito solo a metà, quella forse meno importante. Poi, al di là di come vada a finire la telenovela che vede Evra e Kolasinac protagonisti dal destino intreccio, quello che si può definire piano di riserva non è che sia un tema particolarmente gradito in casa Juve. Ci sono degli obiettivi futuri da provare a portare il prima possibile a Torino, quello sì: non solo Bentancur. In tal senso se proprio si devono rivedere i piani, alla Juve si è pensato e si pensa tutt'ora ad un disperato tentativo per arrivare subito a Corentin Tolisso: non basterebbe nemmeno un'autentica pazzia per convincere il Lione ed Aulas a lasciarlo partire ora, ma che siano 30, 40 o anche 50 i milioni necessari per acquistarlo il vero problema in questo momento rimane la totale incedibilità per questa finestra di mercato. Ma a centrocampo il solo Rincon potrebbe non bastare, soprattutto considerando l'eventuale trasloco di Asamoah al ruolo di vice Alex Sandro che scoprirebbe ulteriormente la coperta in mediana, in attesa di capire per quanto ne avrà Mario Lemina (il cui rientro dal Gabon è previsto per domani). E allora, che si chiami piano di riserva o occasione di mercato, la Juve sta nuovamente ragionando su quel Luiz Gustavo sondato in estate e valutato subito dopo il passaggio di Witsel in Cina.

CONDIZIONATO – La Juve ci pensa dunque. E tramite intermediari ha fatto capire come anche in questo caso, sia disposta a portare a termine questa operazione solo alle proprie condizioni. Anche a costo di lasciare perdere e restare così. Una condizione che all'esterno può essere vista come presunzione o debolezza, che nella strategia juventina rimane un atto di forza. Sulle cifre la distanza è minima ma ancora presente limabile proprio tramite la formula, tra una richiesta di oltre 17 milioni ed una proposta complessivamente non superiore 15. Quindi Luiz Gustavo può diventare un'occasione solo in prestito oneroso con diritto di riscatto: se il Wolsfburg pretendesse l'obbligo, allora si guarderà altrove. O si resterà così...fino alla fine.



