Lacontinua a lavorare sui rinforzi per il futuro. Ancora una volta, un colpo può arrivare per la difesa dove Rugani e Caldara sono già due garanzie su cui il club bianconero ha investito; il prossimo potrà davvero essere, difensore classe 1997 dele dell'Under 20 brasiliana. Un centrale che ha convinto la Juventus in tutte le missioni sudamericane per seguirlo; ecco perché il discorso è stato accelerato, come confermato dai suoi agenti a Calciomercato.com nei giorni scorsi - Gli ultimi aggiornamenti adesso danno una, altro club interessato al difensore al punto da aver fatto un'offerta al San Paolo.. Poi, contano di chiudere l'affare Lyanco che si avvicina al traguardo, in attesa di definire la questione del suo tesseramento da extracomunitario. E un altro rinforzo per il futuro è in arrivo...