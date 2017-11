Il 2° gol più bello di sempre di #JUVE120? È di @ClaMarchisio8, che vi ringrazia così!



Lo speciale alle 19, 21.30 e 23.30 su @jtv212! pic.twitter.com/sOMcSmY1GZ — JuventusFC (@juventusfc) 14 novembre 2017

ricorda ai microfoni di Juventus Tv il bel gol segnato all'di José Mourinho il 5 dicembre 2009, scelto dai tifosi bianconeri come la seconda rete più bella dei 120 anni di storia del club: “Volevo ringraziare tutti i tifosi juventini che mi hanno votato per il gol contro l’Inter. Non si pensa a nulla in quel momento, perché viene tutto spontaneo in un millesimo di secondo.".