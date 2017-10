Domenico Marocchino, ex ala della Juventus, analizza il momento della squadra di Allegri su ilBiancoNero.com: "Si può parlare di sfortuna, ma in fondo un palo è un tiro sbagliato, se si guarda il bicchiere mezzo vuoto. Allo stesso tempo un rigore fallito può dipendere anche da un ottimo intervento del portiere. Certo è che l’invincibilità non appartiene a questo mondo: né alla Juve, né al Barcellona, né al Real Madrid. Il calcio è uno sport strano, non è un gioco al computer e non è semplicemente possibile vincere sempre. Ci sta, dopo 6 anni al top, di avere un calo di tensione. Ciò non impedisce di analizzare gli errori compiuti e i miglioramenti che questa squadra può e deve fare. Soprattutto, dopo due primi tempi in cui i campioni d’Italia erano in vantaggio e hanno invece subito altrettante rimonte. Ma se questa Juventus dovesse rivincere lo scudetto, assisteremmo a qualcosa di superiore a un miracolo. E’ bene che i tifosi, abituati benissimo, se lo ricordino".