Sempre più Sead Kolasinac. Il terzino dello Schalke 04 è il profilo individuato dalla Juventus per rimpiazzare Patrice Evra, che in questi giorni sta riflettendo sul suo futuro e valuta l'offerta del Valencia. A confermarlo è stato l'amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, a Rai Sport: "Kolasinac? Ci piace, è un'opzione. Non nascondo che noi stiamo valutando l'eventuale possibilità di tesserarlo in futuro".



OPPORTUNITA' E CONCORRENZA - Un'occasione per l'immediato, ma anche per il futuro, visto che il bosniaco è in scadenza di contratto a giugno: "E' un'opportunità di mercato, in quanto è un giocatore che si svincolerà al 30 giugno, per cui è oggetto di osservazione, di monitoraggio non solo da parte della Juventus ma anche di altri club".