Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, parla a Rai Sport in vista della Supercoppa italiana con il Milan, partendo dalle possibilità che la squadra rossonera non si presenti a Doha: "Appena arrivati a Doha siamo venuti a conoscenza di quanto successo al Milan e devo ancora parlare con Galliani per saperne di più. Il Milan potrebbe rinunciare alla Supercoppa? Non vedo motivi affinché questo possa accadere, adesso mi farò spiegare da Galliani. Questa gara è uno spot per il calcio italiano, ritengo sia positivo da tutti i punti di vista giocarla all’estero e non è il primo anno che facciamo scelte del genere".



Marotta risponde con una battuta, poi, a Silvio Berlusconi, come riporta il sito della Juventus: "Cambiare gli arbitri? Per noi non è un problema, noi restiamo vincenti e partiamo per trionfare sempre, come racconta il nostro palmarès. Intanto – scherza – Abbiamo cominciato a cambiare tutte le bandierine del calcio d’angolo nel nostro Stadio che - caso unico in Italia - portano il logo della Juventus".



Infine, l'immancabile punto sul mercato: "Reputo difficile che succedano cose sconvolgenti a gennaio, non è semplice trovare un giocatore che possa inserirsi in un gruppo di qualità come il nostro in questo periodo. Di certo, stiamo lavorando, perseguendo come sempre la politica di investire sui giovani di talento che meritano di essere messi alla ribalta: per esempio abbiamo parlato con l’Atalanta, ma non solo con loro. Witsel? In questo momento non ci sono novità rilevanti, è un buon giocatore, vedremo… Posso solo dire che siamo una società solida, all’avanguardia in termini di revenue, ricavi e potenzialità economiche, il che permette investimenti rilevanti all’area sportiva, come confermano gli arrivi di Higuain e Pjanic la scorsa estate. Gli obiettivi dell’azienda vanno di pari passo con quelli sportivi".