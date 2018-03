Un jolly per Max Allegri. Nella lista della Juventus per il prossimo giugno c'è anche il nome di Fabinho, centrocampista del Monaco con duttilità preziosa e capacità di giocare anche da terzino destro; una pedina ritenuta ideale dai bianconeri, già seguita a lungo da Beppe Marotta e Fabio Paratici che stanno lavorando su di lui in vista della prossima estate come vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane. In aiuto, il fattore volontà di Fabinho che da mesi ha già annunciato di voler lasciare il Principato dal prossimo giugno. Ma c'è da vedersela con il piano di Jorge Mendes.



CONCORRENZA SPIETATA - Fabinho infatti piace a tanti top club europei, su tutti il Manchester United di José Mourinho che per stessa ammissione dello Special One andrà a caccia di un centrocampista in estate. E i rapporti tra Mendes e lo United sono più che buoni, ecco perché per la Juventus c'è una prima concorrente seria. Non l'unica, visto che anche il Paris Saint-Germain aveva trattato il brasiliano in estate nell'ambito dell'affare Mbappé con il Fair Play Finanziario a far saltare il raddoppio di questa operazione. Mendes pensa all'asta, sapendo che il PSG può tornare su di lui, aspettando di conoscerne il nuovo allenatore. Intanto, la Juve si informa e resta vigile su Fabinho, un pallino dei dirigenti approvato da Allegri. Ma non sarà facile...