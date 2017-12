Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi, che oggi ha contribuito alla vittoria della squadra a Bologna segnando la sua prima rete da quando è arrivato a Torino ha così commentato a Sky Sport l'attuale stato di forma della squadra: "E' stata una partita importante, per la classifica e per la nostra continuità. La stagione è lunga ed è importante non perdere punti. Il campionato è serrato, ma la Juve è sempre tra le prime. Oggi siamo stati attenti e non abbiamo preso gol, questo è positivo. Sono molto felice di far parte di questa grande squadra, è una nuova sfida per me. Sono riuscito a segnare la mia prima rete, ma è un dettaglio. L'importante è che la Juve abbia vinto, poi è ovvio che mi piaccia dare una mano".