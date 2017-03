Dopo questo vergognoso scandalo della partita @juventusfc @acmilan auguro al direttore di gara di non lamentarsi se prende un calcio in culo — massimo boldi (@MassimoBoldi) 10 marzo 2017

Anche l'attore e comico, storico tifoso del, si è scagliato contro l'arbitro Massa dopo il rigore concesso ai bianconeri ieri sera. La rabbia si è concretizzata in un commento a dir poco pesante espresso attraverso il proprio account di Twitter: “Dopo questo vergognoso scandalo della partitaauguro al direttore di gara di non lamentarsi se prende un calcio in culo”. Boldi ha poi retwittato anche i commenti di altri tifosi rossoneri infuriati: sul suo profilo figurano adesso anche insulti pesanti come “”.