Da ipotesi remota a possibilità concreta: Lucas Biglia può entrare nella lista dei convocati del Milan per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Sono passate due settimane dalla 'frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari' rimediata nel match casalingo con il Benevento, che lo ha costretto a saltare le partite con Bologna e Verona e sembrava aver messo a repentino il finale di stagione e addirittura il Mondiale di Russia, ma la situazione sta rapidamente mutando: oggi infatti il regista argentino ha svolto la parte atletica dell'allenamento a Milanello, tappe bruciate e chiamata per Roma che torna prepotentemente di moda.



TEST DECISIVO - Una corsa contro il tempo resa possibile dal lavoro dello staff medico rossonero, ma soprattutto dalla forte volontà del giocatore di poter prendere parte alla sfida: "Un pazzo scatenato - lo ha definito Gattuso - vuole lavorare sempre e stare con noi. Mi strappa un sorriso perché è ancora un po' storto ma vuole esserci comunque". Proprio il lavoro ossessivo ha accelerato i tempi di recupero, ma la sua convocazione non è ancora decisa: domattina sarà effettuato un test, il cui esito stabilirà se Biglia sarà o meno della partita. Difficile, ad ogni modo, che l'ex Lazio possa partire dal primo minuto: le sue condizioni non possono essere comunque ottimali, resta in pole per una maglia da titolare il giovane Locatelli. Biglia corre verso il recupero, vuole esserci in Milan-Juve: domani sarà il giorno decisivo, dentro o fuori per l'argentino.