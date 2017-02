Primo round. Stasera si gioca Juventus-Napoli, semifinale d'andata in Coppa Italia. In campo ci saranno due talenti da blindare: Paulo Dybala da una parte e Lorenzo Insigne dall'altra.



DYBALA - Risolti gli ultimi dettagli, l'argentino è pronto a firmare il prolungamento del contratto col club bianconero fino al 2021. Il suo ingaggio salirà a 7 milioni di euro netti all'anno (bonus compresi): l'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, probabilmente non più tardi di giovedì.



INSIGNE - Diverso il discorso per il napoletano. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nulla è cambiato nelle ultime settimane perché De Laurentiis è ancora a Los Angeles, da dove dovrebbe rientrare per fine settimana. In agenda il presidente non ha fissato alcun appuntamento coi procuratori dell'attaccante, ma ci sarebbe da entrambe le parti la volontà di arrivare a un accordo che possa fare di Lorenzo il futuro capitano e bandiera di questo Napoli. La richiesta iniziale è stata di 5 milioni di euro a stagione, presentata nella scorsa estate e respinta senza alcuna esitazione dal presidente. Da allora, le parti non si sono più incontrate: De Laurentiis sarebbe disponibile ad andare oltre i 2,5 milioni all'anno fino al 2021 della prima offerta e arrivare fino a 3,5 milioni, oltre no. Ed è intorno a questa cifra che sta riflettendo l’entourage di Insigne, forte anche dell’interessamento di alcuni club della Premier League, tra cui l’Arsenal. Nel giro di un paio di settimane, in ogni modo, si dovrebbe arrivare a un accordo.