La Juventus è pronta ad un nuovo assalto al Lione per Corentin Tolisso, obiettivo di mercato bianconero sia a gennaio che per la prossima estate. Secondo quanto riporta Tuttosport Marotta non si sarebbe ancora arreso all’idea di non acquistare il giocatore a gennaio visto che la prossima estate saranno molti i club interessati al giocatore ed il prezzo rischia di lievitare causando un’asta internazionale alla quale la Juventus parteciperebbe poco volentieri. Il Lione, però, continua a valutare il giocatore sui 40 milioni di euro.