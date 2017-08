La Juventus esacampione d'Italia fa registrare un primato anche con il J Museum: sono 14.700 i visitatori (+20% rispetto alla media di tutti i mesi di luglio precedenti), nello stesso periodo in cui la squadra era impegnata negli USA. Numeri da urlo per essere a luglio, da record per la Vecchia Signora e anche in termini assoluti. Il museo, tra l'altro, rimarrà aperto anche ad agosto. Dal 14 al 20 agosto, osserverà l'orario festivo e sarà, dunque, aperto dalle 10.30 alle 19.30, ad eccezione di sabato 19 agosto, matchday di Juventus-Cagliari (calcio d'inizio alle 18), in cui l'apertura sarà dalle 10.30 alle 18.



FERRAGOSTO - Due le aperture straordinarie previste, si legge sul sito ufficiale della Juve: il giorno di Ferragosto (orario 10.30-19.30) e il successivo martedì 22 agosto, con orario 10-30-19.00. I tifosi potranno visitare anche l'Allianz Stadium abbinando alla visita del Museo il Tour dello Stadio, con la possibilità di vedere gli spogliatoi, l'area media e tantissime altre aree esclusive. Vicino al Museum, poi, c'è anche il nuovo Juventus Store inaugurato lo scorso 30 giugno.