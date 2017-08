Agosto è iniziato e la Juve continua a inseguire il centrocampista per completare la lista dei propri obiettivi di mercato, al netto di partenze e occasioni di mercato. Sfumato Matic e con Emre Can blindato dal Liverpool, si continua a lavorare su Matuidi (leggi qui) mentre N'Zonzi rimane in stand-by. Ma occhio a tutto quello che può scatenarsi dall'effetto Neymar. E se in difesa si sonda il mercato con la situazione di Garay e Cancelo tenuta particolarmente sotto controllo, in attacco l'occasione da cogliere al volo risponde ancora al nome di Keita Balde. Il punto sul mercato della Juve nella videochat di Nicola Balice, inviato di Calciomercato.com.