Un difensore per il futuro. Conteso in Inghilterra, rimasto a Southampton nonostante abbia chiesto ai Saints la cessione. Il futuro di Virgil van Dijk sembra essere scritto, nel 2018 salvo cambi di rotta che sarebbero clamorosi, lascerà la Manica per cambiare maglia, per sposare un nuovo progetto. Il contratto in scadenza nel 2022 questa volta non sarà un ostacolo, l'olandese ha voglia di fare uno step nella sua carriera, vuole una big, che potrebbe essere italiana. Il Sunday Mirror oggi in edicola scrive che sull'ex centrale del Celtic c'è il forte interesse della Juventus, che lo considera uno dei candidati più credibili per sostituire Bonucci. L'idea bianconera è quella di portarlo a Torino già con l'inizio del nuovo anno, per anticipare la concorrenza, che continua a essere forte.



OCCHIO AL LIVERPOOL - Van Dijk, infatti, è un obiettivo concreto di Chelsea, Manchester City e soprattutto Liverpool, con il quale aveva portato avanti una trattativa lontana dai riflettori ma anche contro le regole. Il Southampton aveva minacciato di denunciare i Reds alla Fifa, solo le scuse ufficiali del club di Anfield hanno evitato sanzioni concrete. Klopp tornerà alla carica a gennaio, pronto a sfidare la Juventus. Che però non ha nessuna intenzione di fare follie.