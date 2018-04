Il suo futuro verrà scritto molto presto, non sarà una telenovela. Perché Fabinho è stato chiaro in tempi non sospetti: a giugno lascerà il Monaco, ha voglia di nuova nuova avventura e può rappresentare davvero un colpo di livello internazionale vista la crescita di questo centrocampista negli ultimi anni. Autentico pallino del ds dell'Inter Piero Ausilio - ma questa è un'altra storia - Fabinho nasce terzino destro ma con Jardim è diventato una mezz'ala pura, centrocampista di quantità e qualità, non a caso la Juventus ha provato a prenderlo all'inizio della scorsa estate senza successo. Aveva poi praticamente chiuso il suo acquisto il Paris Saint-Germain ad agosto scorso, ma è saltato tutto.



LA PROMESSA - Al Khelaifi infatti aveva definito tutto per Fabinho al PSG con Jorge Mendes; l'operazione è saltata per via del Fair Play Finanziario, il Paris ha scelto di prendere subito Mbappé ma di non andare oltre con le spese da 50 milioni per inserire Fabinho nell'affare. Adesso la storia cambierà, il mercato è in agguato sul brasiliano e la Juve ha fatto nuovi sondaggi in tempi non sospetti. Molto gradito a Marotta e Paratici, Fabinho ha sempre tenuto aperta una porta ai bianconeri ma la promessa dello scorso anno rischia di diventare una sentenza a breve giro. Il PSG infatti ha garantito a Fabinho che avrebbe riaperto il tavolo delle trattative nell'estate 2018 se verrà definitivamente estito il debito con il Fair Play e non a caso sono ripartiti i contatti, l'ultima parola sarà del nuovo allenatore ancora da scegliere ma il Paris è molto avanti nei dialoghi per il brasiliano. Che rispetterebbe più che volentieri il patto col PSG di un anno fa e prenderebbe il posto di Thiago Motta. Fase d'attesa quindi, ma la Juve è fiduciosa per altri centrocampisti (da Can a Pellegrini) più che per Fabinho. "Colpa" del PSG...