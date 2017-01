La Juventus mette gli occhi su Emre Can. Gli osservatori bianconeri hanno visionato il mediano tedesco del Liverpool anche domenica scorsa, in occasione della partita pareggiata col Manchester United all'Old Trafford. Classe 1994, è sotto contratto con i Reds fino al 2018. L'interesse è in vista del prossimo mercato estivo.



HERNANES E LEMINA - Per quanto riguarda invece questa finestra invernale, l'arrivo di un altro centrocampista dopo quello di Rincon dal Genoa dipenderà dalla possibile partenza di Hernanes e dall'entità dell'infortunio di Lemina, atteso oggi a Vinovo per gli accertamenti del caso.



SFIDE COL MILAN - La Juventus è pronta a riaprire la pista che porta a Luiz Gustavo. In settimana ci sono stati nuovi contatti per il brasiliano del Wolfsburg, che non vorrebbe più cederlo in prestito senza obbligo di riscatto e chiede 15 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus. Il giocatore piace pure al nuovo Milan cinese, che però deve aspettare la prossima stagione. Così come per il giovane Dahoud del Borussia Monchengladbach, un altro obiettivo in comune con la Juve.