A settembre le ha pure fatto gol. Marco Varnier è uno di quei giocatori che sembrano fatti apposta per la Juve, sempre pronta a monitorare e valutare tutti quei profili giovani capaci di imporsi in anticipo nel calcio dei grandi. E il difensore centrale del Cittadella, classe '98, è uno di quelli da tempo nel mirino degli osservatori bianconeri anche prima dell'esplosione in serie B degli ultimi mesi. Ottima impressione, ad esempio, aveva destato già a settembre in Primavera quando pur uscendo sconfitto, il suo Cittadella aveva dato filo da torcere alla Juve di Fabio Grosso con Varnier grande protagonista e pure autore della bandiere su rigore al 90' nell'1-2 finale. Ma è ovviamente in questo 2017 che le sue quotazioni sono salite in maniera esponenziale, ed ora tra i baby talenti nel mirino della Juve c'è anche lui.

NUOVO BONUCCI – Qualche panchina fino alla vigilia di Natale, poi Roberto Venturato ha deciso di scommettere su di lui nell'ultima partita del 2016 lanciandolo titolare contro la Virtus Entella a causa dell'emergenza in cui versava la difesa padovana. Una prova di sostanza e qualità, coraggiosa quanto basta per convincere il tecnico del Cittadella ha puntare sempre su di lui al fianco di Pippo Scaglia, vecchia conoscenza proprio in casa Juve partito com'è nel vivaio bianconero prima di essere scartato e trovare fortuna all'altra sponda di Torino. Regista difensivo più che semplice stopper, c'è già chi lo paragona a Leonardo Bonucci. Ed ora son già dieci le presenze da titolare nelle ultime undici giornate di campionato, con una relazione dietro l'altro che sembra aver convinto gli osservatori della Juve a sottolinearlo in rosso tra i giovani da continuare a monitorare con attenzione prima di sondare il terreno ufficialmente anche con il Cittadella. Nel frattempo anche l'Inter si è fatta sotto, mentre la Juve sarebbe pronta a effettuare una nuova operazione in sinergia con il Sassuolo che a sua volta sembra deciso a scommettere su di lui dopo averlo visionato a lungo in questi mesi. La corsa a Varnier è appena cominciata, la Juve non poteva mancare.



