Continua la caccia della Juve a un centrocampista e da Manchester potrebbe giungere una ghiotta occasione. Schneiderlin, infatti, con Mourinho non trova spazio e lo stesso tecnico portoghese qualche giorno fa ha candidamente ammesso che: "È un ragazzo fantastico, un grande professionista. È molto onesto, e io lo sono stato con lui, dicendogli che non posso dirgli che giocherà con regolarità, ma non posso nemmeno dirgli di restare per forza". Un assist in piena regola: la Juve sarà interessata a coglierlo? Il francese potrebbe portare senza dubbio dinamismo e qualità che ora, in mezzo al campo, a tratti sembrano mancare.