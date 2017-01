L'arrivo di Riccardo Orsolini potrebbe essere il primo passo verso l'acquisto in estate di Marco Verratti. Come ricorda Tuttosport, infatti, l'agente dei due giocatori, Donato Di Campli, ha appena trovato un accordo per il trasferimento dell'attaccante dell'Ascoli a Torino per la prossima stagione. I bianconeri sperano che i buoni rapporti con Di Campli possano portare anche a trovare un accordo con Verratti in estate anche se poi resterebbe comunque da convincere il PSG, non un esattamente un dettaglio.