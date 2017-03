"Il futuro di Bonucci? L'abbiamo comprato giovane, ormai è passato tra gli esperti". Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato così del futuro del difensore bianconero dal palco del Premio Amico dei bambini a Milano. "Era un Gagliardini, un Petagna, un Belotti. E ora ha passato le 300 partite con la Juve. Se ho ricevuto delle telefonate quest'estate per lui? Al di là delle telefonate, quello che conta sempre è la volontà del giocatore". Paratici getta poi uno sguardo al passato, agli acquisti della sua carriera: "Mi ricordo benissimo tutti quelli sbagliati. Anche alla Sampdoria, per continuare alla Juve. Capita di sbagliare".



PAGA BONUCCI - Lo stesso Bonucci ha dichiarato: "Con Allegri ci siamo chiariti faccia a faccia, pagherò una cena alla squadra settimana prossima per quello che è successo. Non so se il mister andrà in Premier, ma io sono un patrimonio della società, che deciderà se cedermi o no".