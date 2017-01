Il nuovo logo della Juventus è stato ideato da Manfredi Ricca, Chief Executive Strategy di Interbrand, che oggi ha parlato alla Gazzetta dello Sport a proposito del nuovo simbolo che dal prossimo primo luglio rappresenterà la società bianconera.



"Il nuovo brand è solo la parte di un piano di sviluppo più ampio che parte dal calcio, ma va oltre: guarda ai nuovi mercati e al digitale. I tifosi parlano di "storia svilita"? Era in conto: un brand rappresenta la passione oltre all’ossatura commerciale di un club, per questo la diffidenza è comprensibile. Rispettiamo i tifosi, ma nel lungo periodo cambieranno idea.



“Dal punto di vista estetico, può piacere o no, ma tutti noteranno il grande coraggio. Il nuovo logo sintetizza tre cose: le strisce bianconere, essenza del club; lo scudetto, inteso come ambizione di vittoria; e la "J", riconoscibile e cara all’Avvocato Agnelli. Le altre squadre seguiranno, la Juve ha scelto di anticipare i tempi anziché subirli.”