La Juve ha deciso: è Federico Bernardeschi l'obiettivo numero uno per rinforzare il pacchetto degli esterni d'attacco. Quel posto che un tempo era occupato da Domenico Berardi, tra un rifiuto di troppo e una leggera involuzione dettata anche o soprattutto dagli infortuni, ora è infatti occupato dal numero dieci della Fiorentina. Che pure rimane cedibile solo a cifre alte o altissime, che pure rimane almeno sulla carta incedibile per i rivali bianconeri specialmente in un momento storico di particolare tensione tra la famiglia Della Valle e la piazza di Firenze. Ma la Juve ha deciso ed è pronta a puntare tutto su di lui.

PARTE L'ASSALTO – I sondaggi ed i primi tentativi ormai datati 2015, sono pronti a trasformarsi in un vero e proprio assalto.



