Jolly a chi? L'exploit di Juan Cuadrado è una delle note più liete della stagione in casa Juventus, visto il rendimento altissimo di un giocatore spesso messo sul banco degli imputati in passato durante l'esperienza al Chelsea per discontinuità. La gestione Allegri invece ha spalancato la strada giusta per la crescita di questo esterno offensivo che sta dimostrando maturità tattica, duttilità, disponibilità ad adattarsi e propensione al sacrificio mai viste prima in carriera. Da primo cambio a protagonista assoluto, il passo è stato importante durante quest'annata splendida per Cuadrado.



RISCATTO SICURO - Di certo, tra questa estate e la successiva la Juventus si regalerà il cartellino di Cuadrado. L'accordo attuale con il Chelsea è di un prestito triennale (quest'anno compreso) fino al 2019 per 5 milioni all'anno, il riscatto totale è fissato a 25 milioni cui sottrarre il corrispettivo già versato per il prestito (finora, i 5 milioni validi per questa stagione). Ma le condizioni per l'obbligo di riscatto si avvicinano e la Juve sembra convinta, chiuderà la questione in anticipo in attesa di definire anche la questione bonus con il club inglese (fino a 4 milioni di euro). Insomma, un labirinto burocratico da cui presto si potrà uscire.



NON SI TOCCA - Così, la Juventus vorrà garantirsi un giocatore fondamentale per presente e futuro dando anche un segnale a Max Allegri. Lui ha spinto tantissimo per riavere Cuadrado in estate dopo l'ottima annata scorsa, il colombiano ha fatto di tutto per tornare in bianconero vista la presenza di un allenatore che lo ha valorizzato, blindare Cuadrado sarebbe un buon segno nella programmazione del futuro che la Juve è pronta a realizzare con Allegri. Con tanto di nuovo contratto per Juan: quello attuale è legato al prestito e scade nel 2019, quindi ancora solo due anni a 3 milioni a stagione. La Juventus ritoccherà (con grande calma...) l'intesa e pensa di prolungare l'accordo con Cuadrado, quando verrà il momento del riscatto. Perché questo Juan è un protagonista su cui contare senza dubbi. Altro che primo cambio...