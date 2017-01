Il Sassuolo è stato chiaro: a gennaio non si muove nessuno dei big. Questo, però, non ha bloccato l'accumularsi di squadre in fila per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista scuola Roma, come rivela La Gazzetta dello Sport, ha conquistato tutti e in estate si profila un'autentica asta per accaparrarselo. I giallorossi, con quella recompra fissata intorno ai 10 milioni, sono in vantaggio su tutti, ma la Juve non si arrende e, oltre ai bianconeri, arrivano sondaggi anche dalla Liga e dalla Premier. Giugno è lontano, ma potrebbe aver già trovato uno dei suoi protagonisti.