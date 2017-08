In casa Juve se c'è un giocatore in vendita, in questo momento, è Mario Lemina. Prosegue il lavoro della Juve per sfoltire la rosa, d'ora in avanti qualunque acquisto prevederà una cessione. E con tre pedine ancora da inserire, inevitabilmente bisognerà procedere ad affari in uscita al di là della necessità di fare cassa: tre pedine di cui una fondamentale, quel centrocampista per cui si lavora ormai da mesi o forse da due anni, oltre ad un difensore che vada a completare il reparto in attesa che si sblocchi l'affare Keita. Il biancoceleste spingerebbe fuori Cuadrado, per il resto sono Rincon e appunto Lemina i partenti designati al netto della questione Lichtsteiner che blocca il mercato sugli esterni. Ed è proprio il gabonese a catalizzare l'attenzione in questi giorni: tra l'intricato asse col Valencia e le mosse in Inghilterra, da dove stanno arrivando sondaggi pronti a trasformarsi in offerte.

C'E' IL WEST HAM – La situazione col Valencia è reale ma tutta in divenire. Lemina piace agli spagnoli, che non lo ritengono una prima scelta però: rimane questa una pista su cui insistere nel caso in cui Kondogbia dovesse ulteriormente complicarsi. E con i vari Garay e Cancelo che a loro volta interessano alla Juve, l'ipotesi di trasformare Lemina in uno scambio (per Garay, leggi qui) o come parziale contropartita (per Cancelo) resta una carta importante da giocarsi. Negli scorsi giorni intanto la dirigenza bianconera ha avuto un incontro importante con Vincenzo Morabito, agente Fifa e intermediario di fiducia dei bianconeri in Inghilterra: sul tavolo gli interessamenti di club forti di un canale privilegiato con la Juve, come Watford e soprattutto West Ham. La valutazione che i bianconeri fanno di Lemina è ancora compresa tra i 18 e i 20 milioni, con totale apertura a proposito della formula sia per quel che riguarda l'inserimento di bonus che per un prestito con opzione di riscatto a condizioni favorevoli. Il West Ham registra e prepara l'offerta.



@NicolaBalice