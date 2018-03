"Per la sua età ha giocato anche troppo...". Lapidario ma efficace, Max Allegri ha risposto così alle domande su Rodrigo Bentancur arrivate dopo la sfida con l'Udinese: ancora una volta, nelle rotazioni della Juventus il centrocampista uruguaiano non c'è. Che fine ha fatto? I tifosi bianconeri se lo chiedono, Allegri predica prudenza. Il motivo è semplice: Bentancur ha ancora strada da fare nella testa dell'allenatore, deve maturare molto nella gestione dei momenti più delicati, in questa fase della stagione è vietato sbagliare. Per questo Allegri, primo a volerlo lanciare a inizio anno, adesso è molto prudente: più di una volta si è innervosito per come ha interpretato determinati finali di partita, vedi Bergamo o contro la Lazio. E vuole evitare di bruciarlo, passaggi naturali per un classe '97.



MERCATO E... 50% - Insomma, di sicuro non c'è il mercato all'orizzonte come ipotizzato in Sudamerica. Alla Juventus non sono mancate le richieste per averlo a gennaio, naturalmente in prestito ma non solo: un club spagnolo si è attivato per fare un'offerta di acquisto a titolo definitivo per Bentancur, la Juve ha rifiutato. Segnale ulteriore di fiducia, aspettando però il salto di qualità che arriverà con i passi giusti. E intanto, Marotta e Paratici stanno continuando lontano dai riflettori la trattativa con il Boca Juniors per rimuovere la clausola legata al 50% sulla futura rivendita di Rodrigo da versare nelle casse del club argentino: la Juve vuole essere libera di gestirne un'eventuale cessione nei prossimi anni, di farne il proprio prezzo senza essere condizionata da questa clausola. E conta di risolvere tutto entro la prossima estate. Senza mettere Bentancur alla porta, anzi...