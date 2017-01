La Juventus vuole prendersi una rivincita sul Milan dopo essere uscita sconfitta dagli ultimi due scontri diretti contro i rossoneri. Il Milan in questa stagione ha battuto la Juve sia in campionato che in finale di Supercoppa. L'ultima volta che una squadra aveva battuto la Juventus per tre volte consecutive nella stessa stagione era durante la stagione 1942/43, ben 74 anni fa quando la Lazio riuscì nell'impresa di sconfiggere per tre volte consecutive i bianconeri.