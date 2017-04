Comincerà domani la preparazione della Juventus in vista della trasferta di Bergamo di venerdì sera. Contro l'Atalanta possibile che si riveda a centrocampo Miralem Pjanic, assente dal match contro il Genoa per squalifica. Tornerebbe così in panchina Claudio Marchisio, autore di una delle migliori prestazioni stagionali con i rossoblù: ma il Principino si scalda in vista dell'andata delle semifinali di Champions League contro il Monaco, vista la sicura assenza di Sami Khedira dopo il cartellino giallo rimediato da diffidato al Camp Nou. Tre candidati per due maglie: il turnover in mediana sarà decisivo per questo finale di stagione.