Miralem Pjanic potrebbe partire in panchina nel match di domani sera contro la SPAL. Come riporta Sky Sport Allegri potrebbe decidere di cambiare qualcosa in mezzo al campo dove soltanto Sami Khedira è certo di un posto da titolare. Miralem Pjanic, infatti, potrebbe partire dalla panchina con Bentancur pronto dal primo minuto. La gara contro la squadra di Semplici è fondamentale per la rincorsa scudetto ma sabato prossimo i bianconeri sfidano il Milan a San Siro...