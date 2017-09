Testa alta e grande fiducia, nonostante l'infortunio. Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, ha parlato a margine di un evento Adidas allo Stage Football del noto brand tedesco allestito da questa mattina in Piazza Duomo a Milano:



SULLA PARTITA DI IERI - "La Juve è stata brava contro l'Olympiacos, loro tenevano gli spazi chiusi e non era una partita facile. Stavano tutti dietro la linea della palla, con tre giocatori veloci davanti e provavano a metterci in difficoltà con la loro velocità in contropiede. Quindi non era scontato, dovevamo essere calmi, aspettare e stancarli che poi è quello che è successo. Poi abbiamo sbloccato il punteggio e siamo contenti che il Pipita abbia fatto gol. Perché eravate tutti addosso a lui ultimamente e ci ha fatto piacere perché è un giocatore importantissimo per noi"



SULL'INFORTUNIO - "Come sto? Può andar meglio, però dai bene perché abbiamo vinto. La prossima la salterò sicuro, poi vediamo. Speriamo di recuperare veloce, ma i tempi non li so. Vediamo, i tempi non li so i dottori non mi hanno detto niente di concreto. La prossima sicuramente la salto".



SU BENTANCUR - "Bentancur ha caratteristiche importanti, l'ho sempre detto: ha ancora importanti margini di miglioramento."



SULLA CHAMPIONS E SULLA SERIE A - "Il Real è favorito, la Serie A è più difficile perché molte squadre si sono rafforzate"